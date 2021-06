Arraial do Iniciativa Liberal alvo de críticas à esquerda e à direita

Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, condena a realização do arraial do partido Iniciativa Liberal. No mesmo sentido, o líder do PSD diz que os liberais conseguiram fazer pior do que o PCP na Festa do Avante.

As imagens utilizadas nesta peça não são de arquivo. Foram captadas na noite deste sábado, no Largo Vitorino Damásio, em Santos. Esta foi a única zona de Lisboa que teve direito a celebrar o Santo António, num arraial organizado pelo Iniciativa Liberal.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a mais afetada pela pandemia, uma das razões que levou a Câmara de Lisboa a não autorizar a realização dos tradicionais arraiais.

Para organizar o arraial, o partido fez-se valer do direito à manifestação política – o mesmo direito invocado pelo PCP para realizar a Festa do Avante. Há um ano, Cotrim Figueiredo criticou a realização do evento.

No Twitter, Rui Rio questiona como é possível terem criticado o PCP e fazerem pior do que os comunistas. Também Fernando Medina criticou a realização do evento. Cotrim Figueiredo afirma que tudo isto é um ato político.

