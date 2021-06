Covid-19. Ribeira Grande é concelho com maior incidência de casos no país

O município da Ribeira Grande, nos Açores, é o concelho que tem maior incidência de casos de covid-19 no país: mais de 500 por 100 mil habitantes. O autarca está preocupado, mas afasta a possibilidade de um cordão sanitário.

O início deste ano ainda está presente na memória de quem vive no concelho da Ribeira Grande. Um cordão sanitário isolou a freguesia de rabo de peixe.

Agora, os números voltaram a subir e o município tem a maior incidência do país: 524 casos por 100 mil habitantes, o que significa 149 casos ativos. 52 foram identificados em Rabo de Peixe.

O presidente da Câmara diz que os números de agora não justificam um novo isolamento. Desde quinta-feira apareceram 56 casos e o concelho está a seguir as regras do Governo regional. A restauração fecha às 20:00 e há recolher obrigatório a partir das 21:00. Mas não tem sido suficiente para controlar os números.

A seguir à Ribeira Grande vem Odemira, com uma incidência de 477 casos por 100 mil habitantes, e a Sertã, com 384 casos por 100 mil habitantes. Paredes de Coura surge logo a seguir, com um pouco menos.

Em alerta ficaram nove concelhos que ultrapassaram a linha dos 120 casos por 100 mil habitantes. Se a situação piorar, correm o risco de entrar na lista dos que pararam no desconfinamento. A avaliação da incidência volta a ser feita no final da semana.