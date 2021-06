Linha telefónica informa sobre farmácias onde se pode fazer o teste à covid-19

A já existente Linha 1400 – Linha Nacional de Assistência Farmacêutica - passa a partir de hoje a informar sobre as farmácias mais próximas onde é possível fazer o teste à covid-19.

Em comunicado, a Associação Nacional de Farmácias explica que ""o contacto com a Linha são indicadas quais as farmácias no concelho/freguesia do utente com o serviço disponível, para que este possa escolher a da sua preferência. Após esta escolha, é facultado o contacto da farmácia para se proceder ao agendamento do teste".

"A Linha 1400 já prestava este serviço no âmbito das parcerias com os municípios e com referência às farmácias aderentes. Agora a informação passa a abranger todas as farmácias do território nacional que prestam este serviço", refere o comunicado.

A Linha 1400 é gratuita e está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana e também online.

VEJA MAIS: