Tratamento com anticorpos da Regeneron diminiu risco de morte em doentes hospitalizados com covid-19

Um novo estudo concluiu que o "cocktail" de anticorpos contra a covid-19 da farmacêutica Regeneron reduz o risco de morte em doentes hospitalizados com a forma grave da doença e que não conseguiram produzir os seus próprios anticorpos contra o SARS-CoV-2.

Os resultados de um ensaio clínico no Reino Unido mostram que a terapia com anticorpos produzidos em laboratório reduziu em um quinto a mortalidade de pessoas internadas no hospital com covid-19 e cujo sistema imunitário não tinha conseguido produzir uma resposta ao novo coronavírus SARS-CoV-2.

Em cada 100 pacientes tratados, os especialistas concluem que seis vidas são salvas com este tratamento.

Este ensaio clínico com 10 mil doentes hospitalizados com covid-19 demonstrou também que o tratamento diminuiu o tempo de hospitalização e reduziu as hipóteses de os pacientes precisarem de um ventilador.

Estudos menos abrangentes feitos anteriormente mostraram que o tratamento ajudou a reduzir o risco de hospitalização e morte quando administrado a pacientes com casos mais leves de covid-19.

Este tratamento com a combinação de dois anticorpos produzido pela Regeneron está atualmente disponível para doentes com covid-19 leve a moderada nos EUA e na Europa. Não está autorizado no Reino Unido.

