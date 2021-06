Covid-19 no Reino Unido. Setor do turismo quer vacinados isentos de quarentena  

O Governo britânico poderá vir a permitir viagens para os países da lista amarela - onde se encontra Portugal - sem necessidade de quarentena no regresso, para quem está vacinado contra a covid-19 com as duas doses.

Pressionado pela indústria do turismo e aviação, o executivo britânico admite agora rever - pelo menos em parte - a medida que provocou a debandada de turistas britânicos de Portugal.

O CEO da irlandesa Ryanair e o aeroporto de Manchester interpuseram uma ação judicial contra o Governo de Boris Johnson por exigir quarentena e dois testes negativos a viajantes completamente vacinados que circulem entre países da lista amarela.

Não há datas para as mudanças, mas o semáforo das viagens do Reino Unido tem nova avaliação no fim do mês.

No Reino Unido, os números de novos casos continuam a subir, mas a vacinação está a evitar a subida da mortalidade.