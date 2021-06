Covid-19. Moedas culpa Medina pelo aumento de infetados em Lisboa

Carlos Moedas culpa Fernando Medina pelo aumento do número de infetados com covid-19 em Lisboa. Em comunicado, o candidato do PSD e CDS acusa o atual presidente da Câmara de incapacidade para gerir a situação pandémica em Lisboa.

Moedas diz que o adversário colocou a cidade e os lisboetas em risco devido a inação, falta de planeamento e intervenção precoce.

Acusa ainda Medina de colocar em risco todo o país e comprometer a recuperação económica da capital.

Proibida circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa ao fim de semana

Lisboa vai retomar a proibição de circulação para dentro e fora da área metropolitana ao fim de semana. A proibição vigora entre as 15:00 de sexta-feira e as 6:00 de segunda-feira e serve “para procurar conter o aumento da incidência na Área Metropolitana de Lisboa”.

O agravamento da incidência na AML acontece porque, pela segunda vez, alguns concelhos desta região ultrapassam os 120 casos por 100 mil habitantes, a primeira das linhas vermelhas da matriz de risco.