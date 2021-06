Com previsões de novo pico da pandemia em julho, especialistas aconselham acelerar a vacinação

Há previsões para um novo pico de casos covid em Portugal dentro de cerca um mês. Os especialistas aconselham a acelerar a vacinação e até a avançar de forma diferente em cada região.

Não serão os números de janeiro, mas os cálculos da plataforma Covid 19 Insights, da Universidade Nova de Lisboa fala em dois mil casos diários para a segunda quinzena de julho. Isto se continuarmos com as mesmas medidas, se o ritmo de vacinação for o mesmo e os comportamentos individuais não mudarem.

Estimam os investigadores que haverá 500 doentes internados em enfermaria e até 150 em cuidados intensivos.

A plataforma considera que se deve acelerar a imunização para um ritmo diário de 150 mil pessoas por dia, como já aconteceu e se mostrou ser possível, mas vai um pouco mais longe nas recomendações de vacinação.

Acelerar os inquéritos epidemiológicos é outro dos conselhos, de forma a romper as cadeias de transmissão.

Em último lugar, os investigadores recomendam uma discriminação positiva das pessoas já com passaporte covid.

"Vamos ter que continuar a fazer este esforço"

Sobre as projeções que indicam a possibilidade de Portugal registar dois mil casos diários na segunda quinzena de julho, a ministra afirma que estão a ser feitos todos os esforços para tentar inverter essa tendência de crescimento.