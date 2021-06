Covid-19. "Estamos muito longe dos números do estado de emergência" 

O Presidente da República afasta a possibilidade de um novo estado de emergência.

Marcelo Rebelo de Sousa desdramatiza e diz que a situação está longe dos números que o levaram a decretar a medida no passado.

"Estamos muito longe dos números que eu falava na altura em que renovei o estado de emergência", diz.

Afasta um novo decreto e afasta também polémicas jurídicas, depois de ter sido questionada a constitucionalidade das restrições à circulação impostas na Área Metropolitana de Lisboa.

Quanto a recuos no desconfinamento, o chefe de Estado remete para o Governo.

Portugal continental está na zona vermelha e desconfinamento pode estar em risco

Na segunda-feira o país ultrapassou os 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, colocando em causa o avanço no desconfinamento. Portugal continental já está na zona vermelha da matriz de risco, com metade dos novos casos a serem registados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

A taxa de incidência nacional encontra-se agora nos 119,3 casos de infeção por 100.000 habitantes, estando no continente a 120,1.

Já o R(t) - índice que mede o risco de transmissibilidade – encontra-se em 1,18 a nível nacional e 1,19 no continente. Estes dados são atualizados à segunda, quarta e sexta-feira pela Direção-Geral de Saúde.

A maioria dos novos casos continua a ser registada na região de Lisboa e Vale do Tejo. O número de casos da covid-19 em Portugal está a crescer desde meados de maio. O fenómeno pode ser explicado pela prevalência da variante Delta, que passou a ser dominante.