Identificados 24 casos da variante Delta Plus em Portugal. Marta Temido pede prudência

A ministra da Saúde confirma que já foram identificados 24 casos de covid-19 em Portugal da variante Delta Plus, uma das três linhagens da estirpe até aqui conhecida como variante indiana.

A ministra da Saúde sublinhou a importância de haver cautela face à disseminação da variante do coronavírus SARS-CoV-2 designada Delta Plus.

"Temos partilhado com toda a honestidade e transparência os resultados quer das estimativas, quer das próprias sequenciações. A informação mais atualizada foi partilhada no sábado pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e respeita à variante Delta. As mutações dos vírus são fenómenos expectáveis e, naturalmente, que temos de agir com prudência e observação", frisou a ministra.