Covid-19. "Foi uma péssima notícia, ainda por cima agora no verão"

Os restaurantes de Lisboa vão ter de encerrar às 15:30 horas ao fim de semana. A medida foi anunciada na quinta-feira pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

Sábados são dias fortes para praticamente todos os negócios e ter de fechar às 15:30 horas é decisivo para o insucesso.

Ao fim de semana em Lisboa, Sesimbra e Albufeira os supermercados e outro comércio alimentar podem estar abertos até às 19:00.

O Governo prolongou a situação de calamidade em Portugal continental até 11 de julho, no âmbito do combate à pandemia.

Entradas e saídas da Área Metropolitana de Lisboa voltam a ser proibidas no fim de semana

Para além do limite horário, para comércios e restauração, imposto devido ao aumento de casos na zona de Lisboa e Vale do Tejo, ainda se acrescentam as restrições à circulação.

A proibição de circulação para dentro ou para fora da Área Metropolitana de Lisboa (AML) mantém-se, mas quem tenha um Certificado Digital ou um teste negativo à covid-19 pode passar, anunciou quinta-feira o Governo.

Na conferência que se seguiu ao Conselho de Ministros, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, afirmou que se mantém para a AML a proibição de entrada e saída, entre as 15:00 de sexta-feira e as 06:00 de segunda-feira, salvo as exceções previstas na lei.

Veja também: