Covid-19. Todas as regiões com crescimento significativo de infeções e óbitos este ano

O Norte é a região do país com mais casos de infeções com o novo coonavírus, seguido de perto de Lisboa e Vale do Tejo, mas todas as regiões apresentam crescimentos percentuais significativos desde o início do ano.

O aumento do número de infeções e de óbitos por covid-19 registado ao longo deste ano foi alavancado pela vaga que atingiu todo o território continental em janeiro, fevereiro e parte de março, voltando, nas últimas semanas, a verificar-se um crescimento, mais evidente em Lisboa e Vale do Tejo.

Lisboa e Vale do Tejo

O número de casos positivos passou dos 135.870 a 1 de janeiro para os atuais 335.231, representando um crescimento de 146%.

No mesmo período, os óbitos aumentaram de 2.415 para 7.253 (200%), mas este crescimento tem estabilizado desde meio de março, tendo-se verificado cerca de 200 óbitos desde então.

Lisboa e Vale do Tejo é a região do país que apresenta o maior número de mortes por covid-19.

A 14 de fevereiro, apenas 2% da população desta região tinha tomado as duas doses da vacina, percentagem que sobe para os 24% nos últimos dados da DGS, ainda uma das mais baixas taxas entre as várias regiões do país.

Norte

Apesar de liderar no acumulado de casos positivos, o Norte é a região do país que, ao nível percentual, menos cresceu entre o início do ano e hoje, com 62%, passando dos 212.709 casos para os 344.403 atuais.

Ao nível dos óbitos, o crescimento foi de 66%, passando dos 3.222 para os 5.362.

Desde 14 de fevereiro, o número de pessoas da região Norte com a vacinação completa passou dos 03% para mais de 30%.

Centro

Nesta região, aumentou 146% o número de casos de covid-19 entre 01 de janeiro e hoje -- de 49.195 para 121.453 -, um crescimento que se deu, sobretudo, entre janeiro e fevereiro, mas que, desde então, tem sido mais lento, em linha com a tendência do resto do país.

O número de óbitos cresceu 200%, passando de 1.006 para os atuais 3.027, tendo estabilizado em pouco mais de três mil desde abril.

Para isso terá contribuído a vacinação completa, que passou dos 03% em fevereiro para os 33%.

Alentejo

O Alentejo começou o ano com 11.431 casos positivos, mas subiu 169% para os 30.817 registados hoje, muito devido à situação de janeiro e fevereiro, altura em que se verificou o maior número de infeções na região.

Percentualmente, nesta região, considerada com uma das populações mais idosas do país, os óbitos cresceram 339%, passando dos 221 a 1 de janeiro para os atuais 972, que se mantêm há várias semanas.

Tendo em conta que a vacinação arrancou pelas pessoas mais idosas, consideradas de maior risco, nesta região cerca de 34% da população já tem a vacinação completa, a percentagem mais elevada das várias regiões do país.

Algarve

O Algarve começou 2021 em melhor situação do que as restantes regiões de Portugal continental, com apenas 7.897 casos confirmados de infeção pelo vírus SARS-CoV2, tendo aumentado até hoje 199% para os 23.641.

Com 72 óbitos a 1 de janeiro, menos de que qualquer outra região do território continental, o Algarve conta agora com 365 mortes, o que representa um crescimento acumulado de 406%.

É uma das regiões do país com a percentagem mais baixa da população com a vacinação completa, 27%.