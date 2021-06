Reino Unido regista mais de 35 mil casos da variante Delta numa semana

O Reino Unido registou, só na última semana, 35.204 casos da variante Delta da covid-19, associada à Índia, aumentando o número total de casos associado a esta mutação para 111.157, informaram as autoridades sanitárias britânicas esta sexta-feira.

Esta é já a variante dominante no Reino Unido, representando 96% dos casos identificados. As autoridades britânicas lembram, ainda assim, que as vacinas estão a mostrar-se eficazes na diminuição da gravidade da doença e, em consequência, na necessidade de hospitalização.

Entretanto, o Reino Unido informou também ter já detetado seis casos de uma nova variante, a Lambda, associada ao Peru, até 7 de junho.

Variante Delta deverá representar 90% dos casos na UE até final de agosto

A variante Delta representará 90% das novas infeções na Europa até final de agosto e um aumento nos internamentos e mortes, estimou na quarta-feira o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), pedindo rápida vacinação.

Apontando que a mutação detetada na Índia (e designada como Delta) é entre 40% a 60% mais transmissível do que a variante detetada no Reino Unido, estando também associada a um maior risco de hospitalizações e mortes, a agência europeia assinala que "aqueles que receberam apenas a primeira dose - de um processo de vacinação de duas - estão menos protegidos contra a infeção da variante Delta do que contra outras variantes, independentemente do tipo de vacina".