Com nova mutação encontrada, variante Delta é uma preocupação global

A India avisa ter encontrado uma variante nova, uma mutação da variante delta. O receio é que seja ainda mais transmissível e resistente a anticorpos. Está já em vários países, incluindo Portugal.

Trata-se da variante delta com algumas alterações que podem tornar ainda mais transmissível e resistente a anticorpos.

A variante Delta é agora uma preocupação global, mesmo em países onde a vacinação está mais avançada, como é o caso dos Estados Unidos e de Israel.

A variante Delta faz ainda países como a Austrália e a Nova Zelândia darem um passo atrás. Em Sydney há um surto com dezenas de casos. Quem vive nas zonas mais atingidas não pode viajar para fora, reuniões na cidade só no máximo com cinco pessoas, máscaras de regresso e limitações em espaços comerciais.