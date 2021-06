Alemanha proíbe viagens de Portugal. Certificado digital não é aceite

Depois da pressão alemã, Portugal aumentou as restrições para quem vem do Reino Unido. Pode entrar quem tem vacinação completa. Quem não tem, fica sujeito a quarenta. Uma medida que avança depois de Berlim ter anunciado o fecho de portas a Portugal. A proibição de viagens para a Alemanha entra em vigor à 00:00.

A conversa de António Costa e Angela Merkel, na semana passada de nada serviu para evitar que Berlim fechasse as portas a Portugal. Uma decisão tomada depois de a chanceler ter apontado o dedo à entrada de turistas britânicos e ao aumento da variante Delta.

A decisão alemã afeta mesmo todo o país. Portugal passa a fazer companhia ao Reino Unido na lista negra que a Alemanha criou para as variantes de risco. Na prática, há uma proibição de viagem de Portugal para a Alemanha e de nada serve ter a vacinação completa ou certificado digital covid.

As exceções à regra são poucas. As companhias aéreas podem levar alemães e residentes, mas terão, no entanto, de cumprir quarentena. Falta agora saber se outros países europeus vão atrás de Berlim.

A decisão alemã é de sexta-feira. 48 horas depois, no domingo, com o país de olhos postos no futebol, era conhecida uma nova medida do Governo português: quem vem do Reino Unido para Portugal só entra com vacinação completa ou tem de fazer quarentena.

Os testes negativos deixam de ser aceites. A decisão entrou em vigor logo à meia noite e apanhou de surpresa vários passageiros.

A SIC questionou os ministérios da Saúde, Administração Interna e Negócios Estrangeiros sobre a decisão, mas ainda não recebeu resposta.