Passageiros vindos do Reino Unido surpreendidos com quarentena para entrar em Portugal

O Reino Unido foi incluído na lista de países cujos cidadãos serão sujeitos a quarentena de 14 dias após entrada em Portugal continental.

Gonçalo Pestana é português, mas vive no Reino Unido. Chegou esta segunda-feira a Portugal, onde se preparava para receber e reunir a equipa de trabalho, no entanto assim que aterrou foi surpreendido com as novas medidas.

O Reino Unido junta-se agora à lista de países, até agora composta pela África do Sul, Brasil, Índia, e Nepal, em que os cidadãos dali provenientes também deverão cumprir, após a entrada em Portugal continental, "um período de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde".

Os passageiros provenientes do Reino Unido poderão, contudo, ficar dispensados de confinamento "se munidos de comprovativo de vacinação realizada nesse país, e que ateste o esquema vacinal completo do respetivo titular, há pelo menos 14 dias.

