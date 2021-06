Covid-19. Especialistas temem que as férias piorem a situação pandémica

Os especialistas receiam que a evolução da pandemia covid-19 piore com as férias dos portugueses. Dizem que a situação é de alerta máximo e que está difícil de controlar.

A tendência, nas últimas semanas, tem sido de subida e o receio é que o cenário se agrave em tempo de férias. Os especialista pedem cuidados máximos a todos os portugueses.

Os efeitos das medidas restritivas, aplicadas nos concelhos de alto risco, só devem ser visíveis dentro de semanas. Até lá, é prematuro descansar.

A incidência está em valores altos, acima dos definidos pelas autoridades de saúde. O travão no desconfinamento já foi acionado.

O agravamento da pandemia colocou três concelhos do mapa a vermelho: Lisboa, Albufeira e Sesimbra estão agora com regras mais apertadas. Mas há 17 municípios em risco de ficarem na mesma situação já esta quinta-feira, caso continuem com uma incidência acima do limite:

Almada

Amadora

Barreiro

Cascais

Loures

Mafra

Moita

Odivelas

Oeiras

Seixal

Sintra

Sobral de Monte Agraço

Mira

Constância

Sines

Loulé

Olhão