Vacina Sputnik V é menos eficaz contra a variante Delta

A vacina russa Sputnik V contra covid-19 mostrou-se menos eficaz contra a variante Delta altamente contagiosa, informou a agência de notícias TASS citando os responsáveis pelo desenvolvimento da vacina, o Centro Nacional de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya em Moscovo.

A Rússia tem três vacinas contra a covid-19 de produção própria: a Sputnik V, a EpiVacCorona e a CoviVac, todas compostas por duas doses, além da Sputnik Light, de dose única

O Governo russo anunciou hoje 652 mortes com covid-19 nas últimas 24 horas, o número diário mais elevado desde o início da pandemia, atribuído ao surgimento da variante Delta.

A segunda cidade da Rússia, São Petersburgo, que recebe na sexta-feira o jogo dos quartos de final do campeonato europeu de futebol, registou 119 mortes, também o nível mais alto desde o início da crise sanitária, enquanto Moscovo, o epicentro da epidemia, registou 121 óbitos.

O país registou 20.616 novas contaminações neste último dia.

No total, a pandemia causou 134.545 mortos na Rússia, que se tornou o país europeu mais afetado em termos de óbitos, de acordo com estatísticas do Governo.