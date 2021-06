Covid-19. Marcelo diz que pandemia está em “fase transitória” e pede “paciência”

Marcelo Rebelo de Sousa diz que o pais atravessa uma fase transitória da pandemia covid-19. Sublinha ainda que a subida do número de casos exige mais vacinação.

"Estamos com números que significam que o caminho que está a ser seguido é o caminho adequado: vacinar, vacinar, vacinar. Ao mesmo tempo, ir abrindo a economia e a sociedade pedindo às pessoas que sejam pacientes e que percebam que esta fase de transição, que são uns meses – esperemos curtos, até ao outono ou ao fim do verão –, sejam vividos com essa paciência própria dos momentos que consideramos de aproximação do final do processos pandémico", disse o Presidente da República aos jornalistas.