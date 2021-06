Covid-19. Centros de vacinação em Lisboa com ordem para acelerar processo

Mais de metade da população portuguesa tem pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados da DGS indicam que o Norte continua a liderar no número de vacinas administradas, com um total de 2.900.309 doses, seguido de perto por Lisboa e Vale do Tejo, onde já foram administradas 2.827.417 doses.

No centro de vacinação de Loures, mais de 1550 pessoas são vacinadas por dia.

Todos os utentes são chamados, preenchem um questionário e aguardam pela vez e depois de vacinados esperam 30 minutos - período em que pode haver reações adversas.

Com a variante Delta a propagar-se a alta velocidade e metade de Lisboa por vacinar, a ordem é para acelerar.

Mas os enfermeiros deparam-se agora com um novo problema: há mias gente a faltar à vacina.

A enfermeiros e voluntários juntam-se, a partir de agora, também agentes da PSP ou militares da GNR.

Será assim por todo o país para garantir a segurança numa altura em que Portugal está a vacinar cerca de 100 mil pessoas por dia, em média.

Agendamentos para a vacinação contra a covid-19

Neste momento, os maiores 33 podem inscrever-se para a vacina e o auto agendamento para maiores de 30 vai abrir ainda esta semana.

Já a partir de domingo passa a ser possível vacinar maiores de 18 anos, mas só os que forem convocados com uma sms do SNS.

O auto agendamento para quem tem entre 18 e 30 anos também será gradual.

Vai abrir, por exemplo, primeiro para os 27 anos, depois para os 25 e assim progressivamente até aos 18 anos.

