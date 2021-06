Covid-19. 51% da população de Lisboa e Vale do Tejo tem uma dose da vacina

Lisboa ultrapassou no domingo os 50% de população já com uma dose da vacina e 28% tem a vacina completa. Números ainda insuficientes, numa região que concentra mais de três em cada cinco novos casos de covid-19. Por isso, há centros de vacinação que vão funcionar até às 21:00. Informação avançada no dia em que abre o autoagendamento para maiores de 33 anos.

É o ritmo mais rápido desde que há seis meses começou a campanha de vacinação contra a covid-19: mais de uma dose administrada a cada segundo, em Lisboa.

Na última semana, foram quase 290 mil doses em Lisboa e Vale do Tejo, mais 24 mil do que na semana anterior. Ainda assim, a região continua a puxar a média nacional para baixo.

Ao que a SIC apurou, 51% dos residentes (quase 1 milhão e 900 mil pessoas) têm uma dose da vacina. Desses, 1 milhão e 42 mil pessoas têm a vacina completa, o equivalente a 28% da população de Lisboa e Vale do Tejo.

A Grande Lisboa é, nesta altura, um caldeirão de preocupações. Concentra 65% dos casos da semana passada. Além disso, é cada vez mais dominante a variante Delta, que é seis vezes mais transmissível.

Numa região com mais de 3 milhões e 600 mil pessoas, cerca de metade da população ainda não tomou nem sequer uma dose da vacina. Para acelerar o processo, cinco centros de vacinação do concelho de Lisboa terão horário alargado.

Alterações também a nível nacional. Já está disponível o autoagendamento para os maiores de 33 anos. A partir de domingo, arranca a vacinação para maiores de 18 anos em todo o país.

Veja também: