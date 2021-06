Autoagendamento da vacina disponível para pessoas a partir dos 33 anos

O autoagendamento da toma da vacina contra a covid-19 já está disponível para pessoas a partir dos 33 anos na plataforma da Direção-Geral da Saúde (DGS) destinada a estas marcações.

A possibilidade de as pessoas com 33 ou mais anos poderem fazer a sua marcação ficou acessível esta segunda-feira.

O autoagendamento pode ser feito aqui, no portal covid-19 da Direção-Geral da Saúde.

Este processo de autoagendamento permite que os cidadãos selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinados, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação. A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS.

Mais de metade da população portuguesa já tomou pelo menos uma dose e 31,3% tem a vacinação completa. Este domingo, no dia em que se assinalam os seis meses do início do processo de vacinação, o país passou o patamar de 8 milhões de doses inoculadas. Na última semana, pela primeira vez, foram administradas mais de 100 mil doses por dia, em média.

Multiplicam-se as faltas injustificadas à marcação da primeira toma da vacina

Está a aumentar o número de pessoas que faltam à marcação para a primeira toma da vacina contra a covid-19 sem uma justificação válida.

Se por um lado as faixas etárias mais jovens têm agilizado o processo de vacinação, por outro trazem um novo problema. Em Gondomar, multiplicam-se as faltas nos autoagendamentos da primeira toma. Nos dois centros de vacinação de Vila Nova de Gaia chegam a faltar mais de 300 pessoas num só dia.

O problema agrava-se com o bom tempo, dizem os autarcas, que fazem um apelo à cidadania, pois estas faltas podem implicar atrasos no processo de vacinação, que enfrenta um novo desafio com o aproximar das férias.

Segundo o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, em declarações feitas na semana passada durante uma audição na comissão parlamentar de Saúde, está a ser equacionado um autoagendamento mais livre em que as pessoas podem ir aos centros de vacinação primeiro na sua área de residência e depois num outro local, eventualmente no destino de férias.

Berta Nunes apela a vacinação dos emigrantes antes de férias em Portugal

Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, pede aos emigrantes que, antes de virem de férias a Portugal, tomem a vacina contra a covid-19 para que possam circular mais facilmente pelo país.

"Quem se vacinar - e a recomendação é vacinem-se, vacinem-se, vacinem-se - vai poder viajar para Portugal sem fazer teste, sem fazer quarentena", afirma.