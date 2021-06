Pandemia progride na região Norte. São João com aumento de 40% de casos suspeitos de covid-19

A pandemia está a progredir na região Norte. Nos últimos dias o serviço de urgências do Hospital de São João, no Porto, sofreu um aumento de 40% de casos suspeitos de covid-19.

Aos "cerca de 40%" de aumento do número de doentes suspeitos que estão a recorrer ao serviço de urgência deste hospital do Porto, o coordenador de Urgência e Medicina Intensiva, Nelson Pereira, acrescenta preocupação com a subida da taxa de positividade.

No hospital de São João estão internadas 22 pessoas com covid-19, 14 em cuidados intensivos. A média de idades ronda os 50 anos. Ainda não é altura para relaxar e a quarta vaga traz um desafio acrescido, pois são as férias de verão que podem deitar tudo a perder.

Muitos dos doentes que chegam ao São João são estrangeiros infetados com covid-19, que por questões administrativas estão a ter dificuldades no apoio.

