Covid-19. Limitação à circulação está de regresso a partir desta sexta-feira

Vinte e seis concelhos do país estão em risco elevaco, e por isso, entram na lista de municípios com restrições. Os restaurantes, cafés e pastelaria fecham às 22:30 horas, com um máximo de seis pessoas no interior e dez em esplanadas.

O comécio pode estar aberto até às 21:00 horas e os eventos culturais podem acontecer até às 22:30 horas.

A maior das limitações será a da circulação na via pública - e não recolher obrigatório - entre as 23:00 horas e as 05:00 horas.

A restrição entra em vigor nos concelhos de risco elevado e muito elevado a partir desta sexta-feira.

Há agora 26 concelhos em risco elevado e, por isso, entram na lista de municípios com restrições.Alcochete