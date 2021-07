O aumento de casos de covid-19 no Algarve determinou novas medidas restritivas: nove concelhos com dever de recolhimento a partir das 23h00 e os estabelecimentos comerciais a fechar mais cedo.

As medidas não são consensuais, com autarcas a pedir mais restrições e outros a criticarem as consequências.

Certo é que a vacinação deverá avançar em força na região, a partir da próxima semana.

VEJA TAMBÉM: