Covid-19. O que muda a partir desta sexta-feira nos 45 concelhos de risco

O número de concelhos em risco elevado, numa semana, aumentou de 14 para 26. Quanto aos concelhos em risco muito elevado são agora 19. Na última semana havia apenas três nesta lista: Albufeira, Lisboa e Sesimbra. Em situação de alerta estão neste momento 21 concelhos.

O risco muito elevado em que se encontram 19 concelhos justifica um recuo no desconfinamento. Nestes concelhos o teletrabalho é obrigatório. Os espetáculos culturais terminam até às 22:30, que é também a hora de fecho dos restaurantes, mas apenas durante a semana. Aos fins de semana e feriados encerram às 15:30. O máximo de pessoas por mesa no interior é quatro e na esplanada seis. O comércio fecha às 21:00, também com mudança de horário fora dos dias úteis. Os casamentos e batizados só terão 25% da lotação e estão proibidas as aulas de grupo nos ginásios.

No mapa apresentado pelo Governo há também 26 concelhos com risco elevado. Também aqui haverá mudança de regras, com destaque para o encerramento da restauração às 22:30 e do comércio às 21:00.

Em comum, nos 45 concelhos com risco elevado e muito elevado há uma novidade: "Passará a existir uma limitação de circulação na via pública a partir das 23:00 nestes concelhos", anunciou a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Esta nova regra entra em vigor esta sexta-feira e dura entre as 23:00 e as 05:00.

As deslocações para trabalhar ou por razões familiares imperativas estão entre as exceções à proibição de circular entre as 23:00 e as 05:00, em vigor em 45 concelhos de Portugal continental.

Tal como referido esta quinta-feira pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, não existe nenhuma exceção relacionada com a apresentação de um teste PCR, feito nas últimas 72 horas, ou de antigénio, feito nas últimas 48 horas, ou de um certificado digital para circular entre as 23:00 e as 05:00 nos 45 concelhos, ao contrário do que acontece relativamente à proibição de entrar e sair da Área Metropolitana de Lisboa

Na Área Metropolitana de Lisboa mantém-se a proibição de entrar e sair sem justificação válida entre as 15:00 de sexta-feira e as 06:00 de segunda-feira, com exceção para quem tenha certificado digital ou teste negativo à covid-19.

A informação sobre o plano do Governo de desconfinamento no âmbito da pandemia de covid-19 está disponível em https://covid19estamoson.gov.pt/.

