Concelho do Porto recua no desconfinamento. Cafés e restaurantes passam a fechar às 22:30

O concelho do Porto passou a estar em risco elevado. O setor da restauração volta a ser o mais afetado com as portas a terem de fechar as 22:30 e a lotação mais reduzida.

As novas medidas em vigor fazem cair por terra todas as expectativas no turismo da cidade que tem de voltar à estaca zero.

O recuo no desconfinamento do munícipio do Porto preocupa o presidente da autarquia, que ainda assim recusa a ideia de ter sido um resultado dos fetejos de São João.

No Porto, o número de internamentos tem vindo a aumentar e como medida de precaução foi reativado o centro de retaguarda do Bom Pastor. Ainda não há pedidos de admissão, mas a estrutura, com capacidade para 30 pessoas, já está a postos para receber utentes.

Veja também: