Covid-19 em Israel. Número de casos diários passa de 10 para 300 

O número de novos casos de covid-19 em Israel passou de 10 casos diários, durante o mês de junho, para 300 e alguns especialistas estimam que pode chegar às mil infeções por dia, na próxima semana.

A variante Delta é responsável por 90% dos novos casos.

As autoridades de saúde do país estão atentas ao aumento dos novos casos e a acompanhar a evolução do número de internamentos, que ainda não deu sinais de estar a subir, para avaliarem novas medidas de contenção da pandemia de covid-19.

Israel tem uma das maiores taxas de imunização do mundo. Quase 65% da população adulta está vacinada com pelo menos uma dose.

No entanto, na passada semana, a abertura do país a turistas vacinados foi adiada e as autoridades de saúde voltaram a recomendar a utilização de máscaras em espaços interiores.