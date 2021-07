Covid-19. Rússia não registava tantos casos desde janeiro 

O número de novas infeções na Rússia continua a subir. Os dados mais recentes revelam que o país não registava tantos casos desde o início de janeiro.

Apesar da situação pandémica estar a agravar-se, as autoridades sanitárias descartam a imposição de confinamentos e avançam com a vacinação das pessoas que trabalham em setores considerados de risco.

Já no Reino Unido, o Governo britânico vai fazer do uso de máscara uma escolha pessoal.

Com mais de 85% da população adulta vacinada, o Governo Britânico deverá adotar medidas mais permissivas no combate à covid-19, de acordo com a entrevista do ministro da habitação britânico à Sky News.