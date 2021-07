Covid-19. "Enquanto estivermos neste confinamento, vamos fechar"

Em Lisboa, os setores da restauração e comércio já estão a sentir o impacto das restrições de horário pelo segundo fim de semana consecutivo. Com negócios a encerrarem às 15:30 no fim de semana e feriados, os proprietários falam em prejuízos avultados e uma recuperação a um ritmo cada vez mais lento.

Perante as dificuldades no setor da restauração, há proprietários que dispensam abrir as portas ao fim de semana, devido ao número reduzido de clientes.

O regime take-away foi adotado por alguns empresários para tentarem superar as quebras na faturação.

O comércio também sentiu o impacto destas limitações de horário, no âmbito da pandemia.

Com as novas restrições, o comércio a retalho não alimentar tem de fechar portas durante a semana às 21:00 e ao fim de semana às 15:30.

Estas medidas vão estar em vigor até ao dia 12 de julho.

Veja também: