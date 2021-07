Cerca de 800 estudantes espanhóis juntaram-se nas ruas de Albufeira

Centenas de estudantes espanhóis juntaram-se na terça-feira à noite na rua da Oura, em Albufeira. A concentração coincidiu com o Espanha-Itália do UEFA Euro 2020 e o encerramento obrigatório dos bares às 22:30.

Empresários e autarquia reclamam o alargamento dos horários dos estabelecimentos para que os turistas se possam distribuir e não se amontoem.

Juntaram-se para ver a partida do Europeu, continuaram com o prolongamento e ficaram até aos penaltis. Com Espanha a jogar contra Itália, cerca de 800 estudantes espanhois, de férias em Albufeira, concentraram-se numa rua de bares.

Por volta das 22:30, com a obrigação de fechar os bares imposta pela situação de elevado risco, em Albufeira, os clientes foram postos na rua, todos ao mesmo tempo.

Os empresários defendem o alargamento de horários para que os turistas não se concentrem no mesma lugar e há mesma hora.

Há duas semanas que Albufeira está em elevado risco de incidência de casos covid-19, com horários comerciais reduzidos e circulação limitada a partir das 23:00.