Jogo entre Inglaterra e Dinamarca pode causar surto de covid-19

Um estudo revela que dois milhões de pessoas podem ser infetadas pelo novo coronavírus durante o verão, no Reino Unido, se todas as restrições forem levantadas, como foi prometido pelo primeiro-ministro Boris Johnson. 10 milhões de pessoas podem ficar em isolamento.

Um dos casos apontados como de risco é o jogo da meia-final do UEFA Euro2020, entre a Inglaterra e a Dinamarca, que irá decorrer esta quarta-feira à noite no estádio de Wembley. O ministro da Economia britânico admite que o jogo pode causar um novo surto no país.

Na Austrália, as autoridades decidiram prolongar o confinamento em Sydney. A maior cidade do país enfrenta o surto mais importante do ano, até agora, com um total de 330 casos nas últimas três semanas – data em que foi identificado o primeiro caso de variante Delta.

Nos Estados Unidos, o Presidente Joe Biden diz que a variante Delta não é para brincadeiras e apela quase todos os dias à população norte-americana que tome a vacina Desde o início de maio que praticamente todas as hospitalizações ou mortes por covid-19 aconteceram em pessoas que não foram vacinadas.