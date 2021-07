O Algarve é das regiões com maior taxa de incidência da covid-19. À semelhança do que aconteceu no fim de semana o dever de recolhimento a partir das 23:00 não foi respeitado.

Grande parte dos ajuntamentos em Albufeira deve-se às viagens de finalistas, pelo que a maior parte das pessoas identificadas nas ruas na terça-feira são jovens.

Para além disso, durante o dia, as praias ficaram cheias e as regras sanitárias acabaram por ser desrespeitadas.

