Covid-19. Autotestes no acesso a hotéis e restaurantes são feitos à entrada

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, explicou esta quinta-feira que os autotestes à covid-19 para entrar em hotéis e restaurantes serão realizados no momento de acesso aos estabelecimentos.

“Para acesso a estabelecimentos com recurso a autoteste, é realizado no momento de acesso ao estabelecimento”, explicou o ministro.

No caso dos restaurantes, será necessário um teste negativo – ou a apresentação do certificado digital – para aceder ao interior do estabelecimento às sextas-feiras, a partir das 19:00, e aos sábados, domingos e feriados, durante todo o dia.

No caso dos estabelecimentos turísticos e alojamento local, a obrigatoriedade de apresentar o certificado digital ou o teste negativo aplica-se a todo país, todos os dias e em qualquer horário.

Autotestes passam a ser vendidos também em supermercados

O Governo anunciou também que os autotestes à covid-19 passam a ser vendidos nos super e hipermercados, para além das farmácias.