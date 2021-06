Saiba como aceder ao certificado digital da covid-19

Os certificados de vacinação começaram a ser enviados esta quarta-feira, no âmbito do Certificado Digital da Covid-19 da União Europeia para todos os utentes do Serviço Nacional de Saúde. A orientação da DGS recorda que exitem três tipos de certificados, nomeadamente, o certificado de vacinação, de teste e, ainda, o de recuperação.

Para obter o Certificado, o cidadão deve aceder ao portal do SNS 24, seguir as instruções e escolher o tipo de certificado que pretende. Após validação do pedido, o documento é disponibilizado no portal ou pode ser enviado, posteriormente, para um e-mail indicado.

No caso dos outros dois certifcados e das pessoas que não receberem o de vacinação, o pedido pode ser feito e consultado no portal do Serviço Nacional de Saúde a partir desta quinta-feira.

O certificado é gratuito e a emissão pode ser solicitada por cidadãos nacionais e estrangeiros, com residência em Portugal.

A sua utilização será permitida a partir do dia 1 de julho, podendo ser usufruido em todos os Estados-Membros, bem como na Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça

