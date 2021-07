Covid-19. Número de concelhos obrigados ao teletrabalho aumenta para 60

O número de concelhos obrigados a adotar o regime de teletrabalho vai aumentar para 60 por apresentarem taxas de incidência de covid-19 superiores aos limites definidos pelo Governo.

A nova lista de concelhos em que o teletrabalho é obrigatório - quando se trate de funções compatíveis com este regime - foi esta quinta-feira referida pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final da reunião do Conselho de Ministros que prolongou até dia 25 de julho o estado de calamidade.

Em causa estão 27 concelhos em risco elevado, por apresentarem por duas semanas consecutivas taxas de incidência acima de 120 casos por cem mil habitantes (ou superior a 240 nos concelhos de baixa densidade), e 33 em risco muito elevado (por registarem taxas de incidência duas vezes superiores àqueles valores).

Na semana passada eram 45 os concelhos obrigados a manter ou a aplicar o regime do teletrabalho, 19 dos quais por se encontrarem em risco muito elevado.

LISTA DE CONCELHOS DE RISCO MUITO ELEVADO:

Albufeira

Alcochete

Almada

Amadora

Arruda dos Vinhos

Avis

Barreiro

Cascais

Faro

Lagos

Lisboa

Loulé

Loures

Lourinhã

Mafra

Mira

Moita

Montijo

Mourão

Nazaré

Odivelas

Oeiras

Olhão

Porto

Santo Tirso

São Brás de Alportel

Seixal

Sesimbra

Silves

Sintra

Sobral de Monte Agraço

Vagos

Vila Franca de Xira

LISTA DE CONCELHOS DE RISCO ELEVADO:

Albergaria-a-Velha

Alenquer

Aveiro

Azambuja

Bombarral

Braga

Cartaxo

Constância

Ílhavo

Lagoa

Matosinhos

Óbidos

Palmela

Portimão

Paredes de Coura

Rio Maior

Salvaterra de Magos

Santarém

Setúbal

Sines

Torres Vedras

Trancoso

Trofa

Viana do Alentejo

Vila Nova de Famalicão

Vila Nova de Gaia

Viseu

