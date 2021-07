Covid-19. Férias e novas medidas aumentam corrida aos testes

A corrida aos testes à covid-19 aumentou. A proximidade ao período de férias e as novas medidas, anunciadas pelo Governo esta quinta-feira, estão na origem deste crescimento na procura. Numa farmácia, em Lisboa, estão agendados 800 testes para esta sexta-feira.

Um circuito ao ar livre. Este modelo de testagem arrancou há pouco mais de uma semana e a adesão aumenta todos os dias. Sem marcação, os utentes podem fazer um teste à covid-19 e ter a resposta cerca de 15 minutos depois.

A equipa conta com 20 elementos para responder todas as solicitações. Quem apresentar o número de utente do Serviço Nacional de Saúde tem direito a um teste de antigénio gratuito.