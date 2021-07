Covid-19. Hoteleiros surpreendidos pela obrigatoriedade de apresentar certificado digital

Os hoteleiros foram surpreendidos pelas novas regras de acesso dos turistas aos hotéis e criticam a obrigatoriedade de realizar um teste à entrada para quem não tem o certificado digital. Anteveem custos acrescidos e hóspedes descontentes.

A novidade já começa a ser instalada: em plena receção passa a haver uma máquina de vending com autotestes para os turistas desprevenidos. As novas regras chegaram sem aviso prévio e entram em vigor já este sábado.

Logo à chegada, o turista é obrigado a apresentar o certificado digital ou, em alternativa, um teste negativo – se for PCR pode ser feito nas últimas 72 horas, se for antigénio certificado terá de ser feito até 48 horas antes. No final da hipóteses, estão os testes rápidos realizados no local.

A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve teme o efeito das novas regras num setor que tem vindo a sofrer com a pandemia. Considera a medida um exagero desnecessário e impraticável que, em última instância, vai afastar os turistas para o exterior.

No alojamento local, a situação torna-se mais complicada: não há receção e o check-in é, na maior parte das vezes, feito sem a presença do proprietário. A principal associação do setor não sabe como será possível aplicar as novas regras.