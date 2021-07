Covid-19. Austrália regista primeira morte depois de mais de 2 meses 

Enquanto alguns países avançam no desconfinamento, outros recuam e para que se possa atingir o limiar da imunidade global, ainda há muito a fazer. A variante Delta continua a ser uma preocupação.

O Brasil acelerou na vacinação e superou a média de um milhão de doses diárias. Apesar disso, ainda há estados no país que têm menos de 10% da população imunizada.

A Austrália registou a primeira morte por covid-19 depois de mais de dois meses e foram detetados 77 novos casos.

França começa a regressar à normalidade. Apesar do aumento do número de casos, o país avança e as pessoas mostram-se satisfeitas com o aliviar das medidas.

Nos Estados Unidos, o foco é também a variante Delta, que está a preocupar cada vez mais o país. Com a ameaça desta variante, a América tem receio que outras mutações do vírus possam ameaçar a recuperação da economia global.