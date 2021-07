Covid-19. Internamentos em enfermaria e UCI voltam a aumentar

O número de internamentos por covid-19 volta a aumentar, no mesmo dia em que se lamentam mais oito mortes.

Cerca de metade dos novos casos registam-se em Lisboa, mas a tendência de subida coloca todo o país na linha vermelha.

A diretora-geral da Saúde fala numa curva ascende, mas acredita que a partir de setembro o país poderá aliviar as restrições com o avanço da vacinação.

Até lá é preciso manter as imposições nos concelhos de maior risco.

Portugal com mais 8 mortes e 2.323 casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza este domingo mais 8 mortes e 2.323 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A maioria das novas infeções foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.058. As oito mortes registadas nas últimas 24 horas ocorreram sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo, com seis, e as regiões do Algarve e do Alentejo, cada um com um óbito.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.156 mortes e 907.974 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 45.302 casos, mais 1.296 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 672 doentes, mais 40 do que no dia anterior. Nos cuidados intensivos estão 153 doentes, mais 9.