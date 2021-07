Portugal com mais 8 mortes e 2.323 casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza este domingo mais 8 mortes e 2.323 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A maioria das novas infeções foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.058. As oito mortes registadas nas últimas 24 horas ocorreram sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo, com seis, e as regiões do Algarve e do Alentejo, cada um com um óbito.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.156 mortes e 907.974 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 45.302 casos, mais 1.296 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 672 doentes, mais 40 do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 153 doentes, mais 9.

Os dados indicam ainda que mais 1.019 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 845.516 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 73.762 contactos, mais 1.127 relativamente ao dia anterior.

Taxa de incidência e índice de transmissibilidade

A taxa de incidência nacional é de 272,0 casos de infeção por 100 000 habitantes. E no continente está nos 280,5 casos por 100 000 habitantes.

O R(t) nacional é de 1,18 e no continente é de 1,19.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Dados por faixa etária

No total de 17.156 óbitos, 9.010 relativos a homens e 8.146 a mulheres. A faixa etária em que se regista maior número de mortos é a de maiores de 80 anos, seguida dos 70-79.

Desses oito óbitos hoje anunciados, três enquadram-se na faixa etária entre os 60 e 69 anos, dois na faixa etária dos 70-79, enquanto os restantes três estão no grupo de mais de 80 anos.

Dados por região

A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza desde então 354.229 casos de infeção, seguida de perto pelo Norte (353.402), refere a DGS.

No Centro já foram notificados 124.588 casos, no Alentejo 31.790, no Algarve 27.342, na Madeira 10.073 e nos Açores 6.550.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação disponibilizada no boletim da DGS.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, acredita que a partir de setembro vai ser possível retirar as restrições e aprender a viver com a Covid-19, assumindo que nessa altura 70% da população elegível estará totalmente vacinada.

Graça Freitas revelou que, das 2.984.095 pessoas com esquema vacinal completo, 3.580 que adoeceram, o que corresponde a 0,1%.

No Algarve, as novas regras para os restaurantes estão a provocar uma onda de cancelamentos das reservas. Muitos proprietarios estão a optar por abrir só a esplanada, mas há quem não tenha sequer essa possibilidade.

Ultrapassados os 4 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 4.028.446 de mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 186.368.360 de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço deste domingo recente feito pela agência France-Presse.

Os países com o maior número de mortos são os Estados Unidos, o Brasil, Índia, México, Rússia e França.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Entretanto surgiram novas variantes, nomeadamente as identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

Links úteis