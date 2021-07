Covid-19. Portugal atinge 70% da população adulta vacinada com uma dose

A meta de ter 70% da população adulta vacinada contra a covid-19 com pelo menos uma dose foi atingida na sexta-feira, antecipando o compromisso assumido pelo Governo de ter esse desígnio cumprido até ao verão.

"À data de ontem [sexta-feira], já tinham sido administradas em Portugal continental 9.504.206 vacinas. Estas permitiram vacinar, com pelo menos uma dose, mais de 5,8 milhões de pessoas com 18 ou mais anos, que, no limite de um mês, terão o esquema vacinal completo. Ao momento, já quase quatro milhões estão totalmente vacinados", revelou este sábado o Ministério da Saúde, numa nota enviada à comunicação social.

A evolução de Portugal no combate à pandemia de covid-19 encaixa no anúncio deste sábado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, de que a União Europeia receberá até domingo doses suficientes para vacinar 70% dos seus adultos.

"O país cumpre, assim, o segundo dos compromissos assumidos em janeiro de 2021. Recorde-se que, em março, Portugal já tinha atingido o objetivo de vacinar 80% das pessoas com mais de 80 anos e 80% dos profissionais de saúde, também alinhado com as metas da Comissão Europeia", vinca a nota.

O Ministério da Saúde lembra que "este marco só foi possível graças ao compromisso e aos esforços de todos os profissionais de saúde envolvidos nesta campanha de vacinação", valorizando ainda a "grande adesão demonstrada pelos portugueses".

Portugal é o país do mundo que está a vacinar mais rapidamente contra a covid-19, numa média a sete dias, de acordo com a plataforma Our World in Data.

Há 2.626 enfermeiros a colaborar no processo de vacinação - alguns vindos dos centros de saúde, outros de empresas privadas de enfermeiros. Muitos começam a acusar cansaço. A Ordem dos Enfermeiros e a Associação de Unidades de Saúde Familiar apelam ao Governo que contrate mais profissionais.

O ritmo de vacinação continua a acelerar, apesar do cansaço sentido. Estes profissionais de saúde garantem que quando chegam, todos os dias, antes das 08:00, têm um único objetivo: vacinar mais pessoas do que no dia anterior.

Portugal com mais 6 mortes e 3.162 casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza este sábado mais 6 mortes e 3.162 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17 148 mortes e 905 651 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 44 006 casos, mais 683 em relação a ontem.

A maioria das novas infeções foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.407 casos.

As seis mortes registadas nas últimas 24 horas ocorreram nas regiões do Algarve, com duas, no Centro, com uma, e Lisboa e Vale do Tejo, com três.

O boletim da DGS revela que estão internados 632 doentes, mais 15 do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 144 doentes, mais 3.