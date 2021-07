Covid-19. Portugal é o país do mundo que está a vacinar mais pessoas

158 mil doses de vacina foram administradas esta quinta-feira em Portugal. Trata-se de um novo máximo. Portugal é, nesta altura, o país do mundo que está a vacinar mais pessoas, em média a sete dias.

Há 2626 enfermeiros a colaborar no processo de vacinação - alguns vindos dos centros de saúde, outros de empresas privadas de enfermeiros. Muitos começam a acusar cansaço. A Ordem dos Enfermeiros e a Associação de Unidades de Saúde Familiar apelam ao Governo que contrate mais profissionais.

O ritmo de vacinação continua a acelerar, apesar do cansaço sentido. Estes profissionais de saúde garantem que quando chegam, todos os dias, antes das 08:00, têm um único objetivo: vacinar mais pessoas do que no dia anterior.