Novo recorde na vacinação em Portugal: 158 mil doses administradas num dia

Portugal alcançou esta quinta-feira um novo recorde do número de vacinas contra a covid-19 administradas: 158.000 doses administradas num dia.

"Ontem, 8 de junho, foi novamente superado o máximo diário de vacinação com cerca de 158 000 inoculações. Esta nova marca só foi possível com a compreensão e paciência de todos os utentes e o profissionalismo e a entrega dos profissionais dos centros de vacinação que dão, diariamente, o seu melhor", segundo avança a task force em comunicado.



"Confirma-se assim a estimativa divulgada ontem, vacinando mais de 611 mil pessoas em apenas 4 dias".

Durante esta semana têm sido alcançados os valores mais elevados de administração de vacinas, tendo na segunda-feira sido administradas 141.500 doses, na terça-feira 154.600, perfazendo um total de mais de 611 mil pessoas vacinadas em quatro dias.

Portugal é o país que está a vacinar mais rapidamente

Portugal é o país do mundo que está a vacinar mais rapidamente contra a covid-19 numa média a sete dias, de acordo com a plataforma Our World in Data.

O valor nacional é de 1,7 doses por cada 100 habitantes, acima dos 0,8 em que se situa a média europeia.

Em menos de um ano desde que foi declarada a pandemia foram desenvolvidas várias vacinas em laboratórios por todo o mundo. A primeira vacina a obter autorização de emergência para inoculação foi a da Pfizer e BioNTech. O Reino Unido foi o primeiro país a aprovar esta vacina e a iniciar a campanha de vacinação, em dezembro de 2020.

Ultrapassados os 4 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 4.004.996 de mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 185.020.840 de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

Os países com o maior número de mortos são os Estados Unidos, o Brasil, Índia, México, Rússia e França.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

