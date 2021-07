Maioria dos portugueses concorda com as medidas para conter a pandemia

A maioria dos portugueses concorda com as decisões do governo para conter a covid e dá nota positiva ao desempenho do Serviço Nacional de Saúde. É o que revela um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre o impacto da pandemia.

A democracia e a limitação à liberdade durante a pandemia foram temas sujeitos à análise dos inquiridos e o resultado é esclarecedor.

No entanto, a investigação revela que a saúde e o bem-estar saem a perder neste período.

Apesar de todos as dificuldades, a maioria dos inquiridos manifesta confiança no Serviço Nacional de Saúde.

O estudo também permitiu saber que o comércio, a indústria, os transportes e a agricultura foram os sectores mais afetados em 2020.

Além disso, evidência que 47% dos inquiridos acreditam que a pandemia teve origem num laboratório e usada como arma biológica.