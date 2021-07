Foram administradas em Portugal, um milhão de vacinas, na última semana. Um valor que superou a fasquia das 850 mil, inicialmente definida pela equipa que coordena o plano de vacinação.

Para atingir o primeiro milhão de vacinas administradas em Portugal foram precisos mais de dois meses. Foi alcançado no início de março com o processo de vacinação a acontecer desde dezembro.

Agora, em apenas sete dias, entre 5 e 11 de julho, foi possível dar uma dose a cerca de 10% da população. Uma meta alcançada devido à muito maior disponibilidade de vacinas e também ao acelerado ritmo a que se trabalhou na última semana nos centros de vacinação do país.

No entanto, em alguns centros de vacinação, o número de faltas tem aumentado. Uma das razões apresentada como motivo para faltar são as férias fora do concelho de residência, já que muitas pessoas adiam à toma da vacina devido às datas indicadas. Os centros tentam ser flexíveis para garantir que ninguém fica sem vacina, mas as autoridades de saúde lembram que as duas doses devem ser administradas no mesmo pavilhão.

