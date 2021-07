No fim de semana em que entraram em vigor medidas mais restritivas em dezenas de concelhos, a GNR interrompeu duas festas no Norte do país.

Num caso, em Esposende, estavam perto de 20 pessoas numa casa alegadamente arrendada para uma festa de família. Mas quando a GNR voltou ao local, umas horas depois, já eram mais de 100. A festa foi encerrada e o proprietário da moradia foi identificado.

No outro, os guardas fecharam um estabelecimento de diversão noturna em Famalicão. Já passava da meia-noite e a ação da GNR prolongou-se até às duas da manhã. Os 37 clientes que estavam no interior foram multados.

