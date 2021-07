Estado garante 25% dos créditos sob moratória. Apoio destinado aos setores mais afetados 

As moratórias bancárias terminam em setembro, mas o ministro da Economia anunciou esta terça-feira que o Estado está disponível para garantir até 25% dos créditos.

É uma medida dirigida às empresas mais afetadas pela pandemia de covid-19 para que possam alargar os prazos e renegociar os empréstimos, assim que terminarem as moratórias.

Conforme precisou Siza Vieira, em causa estão as empresas com atividade principal nos setores mais afetados, designadamente "toda a fileira do turismo, uma parte do comércio não alimentar e também atividades na área da cultura e entretenimento e alguns segmentos da indústria transformadora".