Variante Delta. Primeiros casos no Litoral Alentejano e em Lisboa

Os primeiros casos da variante Delta em Portugal estão associados a viagens à Índia e ao Nepal. O Instituto Ricardo Jorge diz que as primeiras cadeias de transmissão tiveram origem no litoral alentejano, com os trabalhadores agrícolas, e com residentes em Lisboa que viajaram para estes países.

Em Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve, a variante Delta já é responsável pela totalidade dos novos casos.

O Instituto Ricardo Jorge analisou os dados de maio. Concluiu que a variante entrou em Portugal de duas formas: através dos trabalhadores agrícolas que imigraram para o litoral alentejano e dos residentes em Lisboa que viajaram para a Índia ou Nepal.

Sendo a variante Delta mais transmissível, rapidamente os casos se espalharam do centro de Lisboa para toda a região e depois para o resto do país. Ao contrário da variante Delta Plus que, apesar do alerta, não está a ter expressão.

Os especialistas dizem que é preciso estarmos preparados para o aparecimento de novas variantes, mas as vacinas continuam a ser eficazes.