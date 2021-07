Os primeiros casos da variante Delta em Portugal, nomeadamente em Lisboa, estão associados a viagens à Índia e ao Nepal.

O Instituto Ricardo Jorge conclui que as primeiras cadeias de transmissão tiveram origem no litoral alentejano, com os trabalhadores agrícolas, e com residentes em Lisboa que viajaram para estes países, explica o investigador do INSA João Paulo Gomes.

