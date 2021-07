Covid-19. Propagação da variante Delta faz cair limitações na Grande Lisboa

O país tem 60 concelhos em risco elevado e muito elevado. A média diária de casos covid-19 subiu, esta semana, 54%. Com a variante Delta em todo o território, o Governo decidiu acabar com as limitações na zona metropolitana de Lisboa.

A Área Metropolitana de Lisboa continua no vermelho, mas a variante Delta já se estendeu a todo o país. Por isso, o Governo decidiu acabar com a limitação de circulação que, nos últimos fins de semana, tem impedido as viagens de e para a Grande Lisboa.

Na última semana, a média diária de casos subiu 54%. Subiram também para 33 os concelhos que estão no patamar de risco muito elevado, mais 14 do que na semana anterior. Há ainda 27 concelhos de risco elevado.

Na lista de alerta estão 34 concelhos, o que representa um aumento de 13 autarquias.

